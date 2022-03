Kristian Jaani: vaenuliku sümboolika kasutamisel on politseil võimalus sekkuda

Siseminister Kristian Jaani sõnutsi oli esmaspäevase seisuga 21 000 Ukraina sõjapõgenikku Eestis, kes plaanivad siia jääda. Riiklikku majutust on neist palunud pisut üle 5000 inimese, seega ligi 15 000 inimest on leidnud eluaseme siinsete sõprade-sugulaste juurest. Jaani märkis, et alates sõja algusest on ka 19 Venemaa kodanikku küsinud rahvusvahelist kaitset Eestist, mis on nii lühikese aja jooksul tavatult suur hulk inimesi.

Nädalavahetusel teatas keskkriminaalpolitsei, et pidas kinni Tallinnas elava Artur Boiko, keda kahtlustatakse ametniku ja tema perekonna ähvardamises vene telekanalite keelamise tõttu Eestis.