Lääne-Harju osakonna juhid lahkuvad Isamaast ja liituvad Parempoolsetega

Harju piirkonna juhatuse liikme, erakonnas 29 aastat olnud, Ann Räämeti sõnul leidis juhatus, et praeguse sisekliimaga erakonnas pole neil enam motivatsiooni seni seatud sihte ellu viia ning otsustati täies koosseisus tagasi astuda. "Juhatuse liikmete ühine arvamus oli, et erakonna poolt peale Harju piirkonna üldkogu toimumist kasutatud juhtimisvõtted on kahetsusväärsed ning tehtud otsuste liikmeskonnale selgitamine ebapiisav."