Rootsis Malmös tapeti koolis kaks naisõpetajat. Mõrvas kahtlustatuna on vahi all kooli õpilane

„Ta võeti öösel vahi alla, me oleme jätkuvalt kohapeal koolis, mis jääb päevaks suletuks,” teatas Malmö politsei esindaja Peter Tobisson täna hommikul, vahendab SVT Nyheter.

Tobisson ei tahtnud öelda midagi tapetud naiste kohta ega selle kohta, kas koolist on leitud relv.

Õhtul teatas politsei, et kaks vigastada saanud naist on surnud ja nende lähedasi on teavitatud.