Kaitseressursside Ameti juhi ülesannetes on alates tänasest Anu Rannaveski

„Anu on tegelenud aastaid oma igapäevatöös kogu aeg kaitsevaldkonna inimvara arendamisega ning kindlasti on ta selles valdkonnas üks parimaid,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet. „Tema pealehakkamis- ja ettevõtmisvõime on märkimisväärsed ning seega olen kindel, et Kaitseressursside Amet on Anuga väga kindlates kätes,“ lisas Laanet.