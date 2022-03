Täna ja homme väisavad valitsusliikmed Ida-Virumaad, kus kõneldakse kohalike ametnike, ettevõtjate, tudengite ja elanikega nii keskkonnasõbralikust majandusest, piirkonna arengust kui Ukraina põgenike vastuvõtust. Visiidi esimesel kohtumisel Kiviõli seikluskeskuses võttis sõna Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser (Isamaa), kes kinnitas, et Lüganusel on palju pakkuda, kuid mureks on näiteks kohalik koolivõrk.

Lüganuse koolis õpetatakse lapsi eesti keeles, ometi on Ida-Virumaal mitmeid selliseid koole, kus koolitöö käib osaliselt või täielikult vene keeles.