"Ma vabandan, et üldse siin istun," sõnas Tallinna vanglas karistust kandev Maasikas täna videosilla vahendusel. Ta rõhutas, et on muutunud väga tolerantseks ja tahab pigem teisi aidata. "Ja kindlasti ei karda ma ise paluda professionaalset abi, kui midagi läheb valesti," märkis ta tagasihoidlikult.

Tema senine kuvand on aga kõike muud kui malbe. Näiteks virutas ta ühe poe parklas võõrale naisele rusikaga vastu vahtimist. Ohver oli noor linnaametnik, kelle haav vajas õmblusi.