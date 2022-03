VÄRSKE KAART | 21. märtsil on Mariupol alles, Kiievist läänes ründavad ukrainlased Vene vägesid

Mariupoli on raskes seisus ja rünnakute all, kuid peab vastu ja pole langenud; varahommikul lükati tagasi ka Putini ultimaatum allaandmiseks. Kiievi Podili rajoonis hukkus vaenlase tule tõttu vähemalt kaheksa inimest. Kiievis läänes ründavad ukrainlased Vene vägesid, rünnakute eesmärk pole niivõrd maa-ala üle kontroll saavutada, kuivõrd takistada vaenlase varustusel kohale jõudmast. Kaarti vaadates võib tunduda, et rinne seisab juba mitmendat päeva paigal, aga sõjategevus jätkub siiski kõikjal, kus nooled seda näitavad. Loe lähemalt tänase päeva sündmuste kohta Delfi otseblogist!