Intriigid Isamaas koguvad tuure. Seeder: Parempoolsete eesmärk oli Isamaa hävitamine. Kiisler: Seederi vabandused on haledad

“Ma olen juba suhteliselt algusest peale arvanud, et Parempoolsed tegutsesid eesmärgiga luua mingisugune iseseisev üksus,” ütles Seeder ning lisas, et Parempoolsed on kogu aeg erakonna sees teistele vastandunud ja teistsugust poliitikat ajanud. “Mille peamine eesmärk – ma julgeks öelda – tingimata ei olnud teistsuguse ideoloogia ajamine või kohe mingisuguse iseseisva partei loomine, vaid eelkõige Isamaa kui konservatiivse parteri kahjustamine ja hävitamine nii palju, kui see võimalik on.”

“Tahavad võtta üle meie poliitilist kapitali ja meie inimesi nii palju kui vähegi võimalik, et selle baasilt luua midagi uut,” ütles Seeder.

Parempoolsete liidrid Siim Valmar Kiisler ja Lavly Perling aga ühegi Seedri väitega ei nõustu.

“Mitte ükski nendest Seedri heledatest vabandustest ei õigusta kunagise väärika erakonna muutmist EKRE väikeseks koopiaks, kus kardetakse sisemist ideede võistlust ja ausat arutelukultuuri,” ütles Kiisler.

Perling, kes möödunud aastal Isamaa uueks juhiks kandideeris, kuid Seederile alla jäi, ütles, et liitus Parempoolsetega, kuna ta nägi neis jõudu ja uusi ideid. “Nägin, et seal on see telg, mis minule on alati Isamaa juures sümpaatne olnud. Parempoolsed rääkisid julgeolekust, majandusest, haridusest. Juba sellest paistab, et nad olid loojad ja rajajad, mitte lammutajad,” ütles Perling.

Seeder arvab aga, et Parempoolsed üritasid Isamaad üle võtta. “Nii nagu tänapäeva EKRE juhid võtsid Rahvaliidu koos selle võrgustikuga üle. Suur hulk võrgustikust jäi inertsist toetajateks ja liikmeteks,” ütles Seeder, lisades, et eriti konservatiivsete erakondade toetajad on võib-olla tasakaalukamad ja selliseid hüppeid oma eelistustes nii kergekäeliselt ei tee.

“Erakonna ülesehitamine on väga keeruline ja aeganõudev protsess. Loomulikult, kui sul on piisavalt jõudu, siis on lihtsam mingisugune organisatsioon üle võtta, kellel juba on oma struktuur ja väljakujunenud toetajaskond,” ütles Seeder.