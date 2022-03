ERISAADE | Uutes kaitsehangetes on kiirus oluline. Meil on vaja ostud teha enne, kui Saksamaa aparaat käivitub

Saar kirjeldas, et sellegipoolest ei ole kaitseotstarbelise varustuse hinnad veel kasvanud, aga märgid näitavad, et lähiajal algab sealgi suur ralli. „Täna pean ütlema, et meie oma igapäevases tegevuses väga selgelt kaitseotstarbelise varustuse turgudel sellist hinnakasvu ei näe. Küll aga on meil päris palju indikatsioone, et kui soovime mingeid oma tellimusi täiendada, siis on meile antud üsna lühikesed tähtajad tootmisplaanidesse oma sisendid ära anda. Ka tootjad näevad, et lähiajal hakkab see ralli peale.“

Kaitseinvesteeringute keskuse juht Magnus-Valdemar Saar rääkis saates, et nii nagu muudelgi turgudel, on ka kaitsevaldkonnas olnud mõnda aega olukord segane. „Hakkan kaugemalt peale. Turg on olnud segane juba mõnda aega. Korraga on mängimas hästi palju jõude. Üks on stabiilselt keskkonnalt üleminek inflatsioonilisele keskkonnale. Lisaks on pandeemia järelmõjud ehk edasilükatud tarbimine, mis korraga eelmise aasta sügisest valdkondades nagu ehitus hästi silma paistis. Teatud kohtades on lisaks tooraine nappused, sisendite nagu tööjõu, energia ja värviliste metallide hindade kiire kasv. Ja loomulikult ka sõjast tingitud asjad, ilmselt paljud tarneahelad peavad end ümber orienteeruma,“ rääkis ta.

Seoses Vladimir Putini režiimi kallaletungiga Ukraina vastu on paljud lääneriigid saatmas ennast kaitsvale riigile palju relvastusabi, kuid saanud ka aru, et kaitsekulusid tuleb tõsta. See aga omakorda tähendab, et kaitseotstarbelise varustuse ja relvastuse turule on tulemas palju tellimusi. Kas suurem nõudlus tähendab ka selles vallas hinnakasvu, kuidas see võib mõjutada Eesti kaitsehankeid? Delfi „Erisaate“ stuudios oli külas riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus-Valdemar Saar, kes rääkis kaitsevaldkonna turgudel toimuvast ja eesootavast. Lisaks sellele küsis saatejuht Raimo Poom, mida kujutavad endast möödunud nädalal USA Suurbritannia ja teise poolt Ukraina poole teele pandud või juttude järgi lubatavad relvastussüsteemid ning mida nendega teha saab.

Samas tegeleb kaitseinvesteeringute keskus ka kogu kaitsevaldkonna ehitushangete ning kinnisvara hooldamisega ja seal on Saare sõnul hindade kasv selgelt näha nagu ehitusvaldkonnas üldiselt.

„Valdkond, kus tunneme seda mõju, on ehitus. Ehitusturul suure osa tööjõu lahkumisest tulenevalt on tööjõuprobleeme. Lisaks sellele teame, et Eesti ehitajate terasetarnetest suur osa tuli kas Venemaalt või Ukrainast. Ukraina on väga suur teraseeksportija olnud. Samamoodi teame ka, et puidust suur osa tuli Venemaalt. See on täna selgelt kohal, ehitajatel on raske. Meil on väga palju projekte korraga ehituses ja kõikjal on märku antud, et kuidagi tuleb seda sisendihindade kasvu kompenseerida, kas läbi tähtaegade või muul moel,“ märkis kaitseinvesteeringute keskuse juht. Tema sõnul on hinnad tõusnud ka kinnisvara korrashoius, kus kõige lihtsam näide on elektri hind.

Jõudes Eesti jaoks vajalike kaitsehangeteni, sai Saar välja tuua tõsiasja, et valitsuse poolt juba enne Putini sõjategevuse algust ehk jaanuaris kaitsevõime tugevdamiseks sadade miljonite eraldamine osutus vägagi ettenägelikuks käiguks.

„Seal sees on meie jaoks umbes 340 miljonit eurot, millest põhiosa läheb laskemoona ostmiseks. Sellega on ses mõttes hästi, sest me teadlikult ennetasime sündmusi, nähes ette, mis tuleb, ja tänaseks on suur osa sellest 340 miljonist juba lepingus. Tegelikult oli märkimisväärne osa lepingus juba enne 24. veebruari. Me eeldame, et kõik need tarned meile tulevad ja see on meile kasulik, sest tulevad veel vanade hindadega,“ tõi Saar välja.

Tema sõnul on veel lahtised vaid mõned keerulisemad hanked. „Näiteks 155mm suurtüki laskemoon. Praegu on selleks parasjagu minikonkurss üleval, lähiajal sõlmime lepingu. Loodetavasti ka veel meie jaoks mõistlike hindadega,“ rääkis ta.

Kuid see pole ju teatavasti kõik. Valitsus plaanib lisaeelarvet, kus kavandatakse veel vahendeid kaitsevõime tõstmiseks. Arvestades turule oodatavat rahavoolu, nentis Saar, et nüüd on kiirus tõepoolest oluline.