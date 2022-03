Mailis Repsi kohtuistung 21.03.2022 Foto: Andres Putting

Kui varasemalt on jäänud mulje, et Mailis Reps joob üksnes teed, aga mitte kohvi, siis tema endise nõuniku sõnul jõi minister vahel rohke piimaga kohvi - olgu see capuccino või latte. Osaliselt kuulutatakse tema ütluste andmine laste kaitseks kinniseks.