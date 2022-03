OTSEBLOGI | Ukraina väed vallutasid tagasi linna Kiievi lähedal. Joe Biden: Putinil on selg vastu seina

Kuigi Vene väed ei liikunud sõja 26. päeval oma positsioonides märkimisväärselt edasi, jätkus pommitamine.

Kaheksast humanitaarkoridkorist seitsmes sai korraldada evakuatsioone, nende koridoride kaudu said liikuma pisut enam kui 8000 inimest. Paraku ei möödunud evakuatsioonid vahejuhtumiteta: Vene väed tulistasid nii busside kui ka autode pihta, oli hukkunuid ja vigastatuid, nende seas lapsi.

Uudisvoos tõusis esile jahmatav sündmus Hersonis: Vene väed, kes linna okupeerinud, tulistasid meeleavalduse kogunenud inimeste pihta. Meelevaldused on linnas toimunud okupeerimisest saati.

Ukraian armee teatas, et Venemaa on kaotanud Ukrainas kolm löögiarmeed. See tähendab presidendikantselei juhi nõuniku Oleksi Arestovõtši sõnul, et ukrainlased on hävitanud Vene Föderatsiooni kümnest löögiarmeest kokku neli.

Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid ei jõudnud täna õhtuks kokkulepetele, milline on uus sanktsioonide pakett, täpsemalt, kuidas keerata kinni kruvisid energiasektoris. Ungari teatas, et vetostaksid plaani kehtestada Vene energiatoodetele embargo. Saksamaa tunnistas täna, et Euroopa on tõesti liialt Vene gaasist sõltuv. Vene energiaturule embargo kehtestamine näib olevat üsna kaugel kokkulepetest.