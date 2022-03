OTSEBLOGI | Ukraina teatel on sõjas hävitatud kolm Vene löögiarmeed

„See kokku moodustab kolm komplekti Vene löögiarmeesid kui operatiiv-strateegilisi väekoondisi. See tähendab, et me oleme hävitanud kolm Vene löögiarmeed ja ühe õhuarmee. Kokku neli armeed kümnest, mis Vene Föderatsioonil on,” teatas Arestovõtš.

„Ärge sponsoreerige palun selle riigi, Venemaa sõjamasinat. Mitte ühtki eurot okupanditele. Sulgege nende jaoks kõik oma sadamad, ärge saatke kaupu, loobuge Vene energiaressurssidest. Avaldage survet, et Venemaa lahkuks Ukrainast. Ja ma usun, ma tean, et rahu on võimalik. Aga teie peate tegutsema, et rahuni jõuda. Igaüks Saksamaal, igaüks Euroopas,” ütles Zelenskõi.