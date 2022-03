Martin Repinski astub Keskerakonnast välja! Ta jätkab siiski riigikogus, aga fraktsioonitu saadikuna

"Otsustasin 2023. aasta riigikogu valimistel mitte kandideerida eelmisel aastal. Tänaseks seitse aastat tööd riigikogus on olnud põnev ja väljakutseid pakkuv aeg, kuid ettevõtlus tõmbab mind mõlemast kuuehõlmast tagasi. Riigikokku ma järgmisel aastal ei kandideeri ning astun välja erakonnast ja lahkun ka fraktsioonist, et olla vaba ja sõltumatu," teatas ta Facebookis.

"Plaanin riigikogus töötada kuni oma mandaadi lõpuni järgmisel kevadel. Kõigil olulistel hääletustel toetan Keskerakonda, kui fraktsioon seda vajalikuks peab. Mul ei ole negatiivseid tunded ei oma erakonna ega erakonnakaaslaste suhtes ning usun, et sõprus ja koostöötahe jätkuvad ka peale minu lahkumist päevapoliitikast," lisas ta.

"Ettevõtlus on mind toitnud ja katnud enne poliitikuelu ning küllap teeb seda ka edaspidi. Mul on mitmeid ideid, mida tahan ellu viia. Usun, et need, kellel on tahet ja pealehakkamist, võivad kogeda edu mitmel rindel. Mind rõõmustavad siiani inimesed, keda sain sõidutada ning olen tänulik nende siiraste emotsioonide eest, mida minu mängurõõmuga tehtud taksotöö neile pakkus."

Ta lisas, et mõneti kurvastas teda avalikult peale surutud arvamus, et tipp-poliitikud peaksid olema justkui igavad ja saamatud, nad ei tohi ette võtta midagi, milles on elurõõmu ja elutahet. "Minus on lähedaste hinnangul mõlemat ning ma ei ole suutnud ega taha loobuda kummastki. Ma olen tahtnud luua enda ümber maailma, mitte lasta maailmal luua ennast," rääkis ta.

"Poliitik peab tegema otsuseid lähtuvalt sellest, mis on populaarne, vähemalt pealtnäha omakasupüüdmatu, mis paistab ilus. Needki ei ole halvad lähtealused, osaliselt on nad vajalikud ka ettevõtluses, kuid pole seal sugugi esmatähtsad."

Võtab kuluhüvitistest viimast