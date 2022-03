OTSEPILT | Ukraina ülemraada spiiker teeb pöördumise tänasel riigikogu istungil

Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles, et Ukraina teema on täna kõigile oluline, sest Ukraina võitleb praegu kogu Euroopa rahu ja väärtuste eest. "Meie ülesanne on neid aidata ja toetada igal tasandil – poliitiliselt, relvastusega, sõjapõgenikke abistades, Venemaale täiendavaid sanktsioone kehtestades," ütles Ratas. Ta tänas kõiki Eesti inimesi, kes on oma panuse juba andnud ja lisas, et Eesti inimeste toetust ja abi on Ukrainal vaja ka edaspidi.