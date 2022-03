OTSEPILT | Ukraina ülemraada spiiker riigikogu ees: on aega Venemaa energiakandjatele embargo kehtestada

Ukraina on praegu võitluse eesrindel, me vajame veel rohkem sõjalist- ja finantsabi, vajame toetust, et saada Euroopa Liidu liikmeks, lisas spiiker. On aeg, et Euroopa ütleks oma sõna, võtaks meid liitu vastu. "Palun teid teha kõiki võimalikke pingutusi, et veenda ümber liikmeid, kes kahtlevad. See on see, mida saate teha kohe praegu. Ülejäänud teeme meie," lubas spiiker. On aeg viia sisse embargo Vene energiakandjatele, lisas ta. See toob muidugi kaasa majanduslikke tagajärgi Euroopale, aga see on seda väärt."