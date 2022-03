SDE juht Lauri Läänemets: riigikaitse rahastus vajab erakondadeülest kokkulepet

Läänemets kirjutas Reformierakonna, Keskerakonna, EKRE ja Isamaa juhtidele, et muutunud julgeoleku olukorras tuleb meil oma riigikaitse võimekused üle hinnata. "Ukrainas toimuv ja me enda varasem kogemus kinnitavad, et avaliku korra tagamine, päästevõimekus, põhiseadusliku korra kaitse ja kriisireguleerimine hädaolukorras ja teistes eriolukordades vajab samuti kiiremas tempos ja kõrgema ambitsiooniga arendamist," sõnas ta.

Sotside juht viitas siseministeeriumile, mis on koostatavast lisaeelarvest küsinud 46 miljonit eurot laiapindse riigikaitse rahastamiseks. "Aastaid on olnud rahavajadus oluliselt suurem, sealhulgas on saavutamata eesmärgid politseinike ja päästjate palkade osas. Loodan siiralt, et riigieelarve ja lisaeelarve koostamisel mõistame ühiselt, kui oluline on sõjaliste võimekuste kõrval arendada ka ühiskonna enda valmidust kriisisituatsioonideks," märkis Läänemets.

Riigi kaitsmiseks peavad kaitseväe ja kaitseliidu kõrval valmistuma tema sõnul ka teised riigiasutused ning ühiskond tervikuna. Läänemets meenutas, et see põhimõte sai kirja juba 2010. aastal kinnitatud riigikaitse strateegiasse, ent on seni jäänud vaid paberile.

Veel mõne kuu eest, kui valmis värske riigikaitse arengukava, tõdes siseministeerium, et uuel perioodil pole rahastusega kaetud ükski mittesõjaline arendusvajadus.

"Selleks, et sõnadest saaksid teod ja ametkonnad saaksid riigikaitse tegevusi päriselt pikaajaliselt planeerida, peame tagama stabiilse rahastuse laiapindsele riigikaitsele tervikuna. Andmaks mittesõjalise riigikaitse võimearendusteks pikaajalise kindluse ja selge mõõdetavuse, teen ettepaneku sõlmida erakondadeülene rahvuslik laiapindse riigikaitse kokkulepe," ütles Läänemets erakondade esimeestele saadetud pöördumises.