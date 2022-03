Ukraina asepeaminister väitis hiljuti, et sõjas hukkunud ja vigastada saanud tsiviilohvrite arv on "palju suurem kui Ukraina relvajõududel", ning et Vene sõdurid on kohalikke „naisi tunde vägistanud ja seejärel mõrvanud”. Seetõttu ütles ta, et Venemaa on Ukraina rahva vastu toime pannud genotsiidi. Kas sellest aga piisab, et väita, et tegu on tõesti genotsiidiga?