VIDEO | "Minge koju!" Ukrainlased kihutavad okupante eemale, trotsides tanke ja kuule

On laekunud teateid okupantide poolsest jõukasutusest kohalike meeleavaldajate vastu. Ülalpool olevas videos on näha, kuidas Vene väed proovisid pühapäeval Energodaris vahistada üht aktivisti, ent pidid kohalike hääleka vastupanu tõttu taganema. Meeleavaldajaid on vägivaldselt proovitud maha suruda ka Berdjanskis.