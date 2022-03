Herem: jutt, et Eesti on saatnud kõik oma tankitõrjerelvad Ukrainale, on tahtlik vale

"Ma olen lubanud sõna võtta, kui Kaitseväe kohta esitatakse valeväiteid. Ühes tuntud, kuid vähe kuulatavas raadiosaates väitsid täna kaks isikut (Mart ja Martin Helme -toim), et Eesti on Ukrainasse saatnud praktiliselt kõik oma tankitõrje relvad. Alles on vaid mõned üksikud õppelaskmisteks," kirjutas Herem. "See on tahtlik vale."

"Me oleme viimastel kuudel meedias ja ka otse poliitikutele selgitanud, mida me oleme andnud ja mis seis meil on," märkis kaitseväe juhataja. "Me oleme öelnud, et meil on ka täna rohkem tankitõrjemoona kui Vene Föderatsiooni Lääne sõjaväeringkonnas tanke ja lahingumasinaid kokku."

"Me oleme selgitanud, et Javelinide puhul oleme saatnud ainult laskemoona. Ühtegi laskeseadet saadetud ei ole," kinnitas ta. "Minu arvates ei saa täna mitte ükski arukas inimene, ammugi riigikaitse pärast muretsev ühiskonnategelane väita, et ta ei ole sellest kuulnud. Või peab ta väitma, et kaitseväelased valetavad kaitseväe valmidust kirjeldades."

Helmed: andsime tankitõrjerelvad Ukrainale ära

Heremi postitus järgnes EKRE juhtide Mart ja Martin Helme arutelule nende iganädalases jutusaates.

"Ma ütleksin nii, et praegu on lakmustest ka see, kas liitlased, eelkõige USA annavad meile, Eesti kaitsejõududele, mitte ainult kaitseväele, vaid ka kaitseliidule tankitõrjerelvi suures koguses," ütles Mart Helme.

"Neid, mida me Ukrainale ära andsime," torkas Martin Helme vahele.

"Need, mis me Ukrainale ära andsime ja mida meil praegu ei ole, võibolla mõni üksik on siin õppelaskmiste tegemiseks," jätkas vanem Helme. "Meil on vaja tankitõrjerelvi mitte kümnetes, vaid sadades."

"Tuhandetes tegelikult," märkis noorem Helme.

"Ja laskemoona tuhandetes," sõnas vanem Helme. "Ja nii ongi, jah," lisas noorem Helme.