Eestis on üle 4,5 korra rohkem tulesurmasid kui Põhjamaades

Elektrisüsteemid vananevad kasutamisega, seetõttu tuleb nende korrasolekut kontrollida ning arvestada, et ükski asi ei ole igavene,” sõnas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. Kui tekib silmaga nähtav sädelus elektriseadme sisse või välja lülitamisel, on see ohumärk, et ühenduskontaktid on väsinud ja seade vajab remonti või tuleb see välja vahetada. Mõttus sõnas, et kui kellelgi on veel nõukogudeaegseid elektriseadmeid, siis on viimane aeg need välja vahetada. Kui tegu on elektripaigaldisega, siis sellele tuleb kindla perioodi järel teha korraline audit, sagedus sõltub paigaldise liigist ja vanusest.