VÄRSKE KAART | 20. märtsil on Vene väed aetud pealinnast kohati juba 70 km kaugusele, Mariupol on aga tule all

Kiievi ümber on olnud võrdlemisi rahulik, pommitamist on vähem. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on Vene väed saanud okupandid Kiievi lähistel taganema, mõnes kohas lausa 70 kilomeetri kaugusele pealinnast. Tšernigiv on kaudtule löökide all. Mariupol on raskes seisus: pea kuu aega juba piiramisrõngas, inimeste evakueerimist takistatakse: eile õnnestus 4000 inimesel välja saada, kuid enam kui 300 000 inimest on jätkuvalt linnas. Loe rohkem Delfi otseblogist!