OTSEBLOGI | Venemaa kasutas Ukrainas ülehelikiirusel liikuvat raketti. Ukraina: Vene väed sunniti Kiievi lähedal taganema

Raketid Kinžal on Venemaal 2017. aastal kasutusse võetud lennukilt väljatulistatavad ballistilised raketid, mis suudavad kanda ka tuumalõhkepead. Nende lennuulatus on väidetavalt üle 2000 kilomeetri ja lennukiirus võib ulatuda kuni kümnekordse helikiiruseni.

Taolise raketi kasutamise eesmärk võis olla ühest küljest katsetamine, teisest küljest läänele sõnumi saatmine Venemaa võimekusest. Ülehelikiirusel liikuvaid rakette on pea võimatu tuvastada, sest need võivad keset lendu suunda muuta.

Venemaa, kes pole suutnud oma eesmärke Ukrainas siiani saavutada, on lääneriikide luure teatel nüüd käiku lasknud kurnamisstrateegia, mis võib humanitaarkriisi veelgi süvendada. Vene väed on kandnud suuri kaotusi ja nende edasiliikumine Kiievi lähistel on suures osas seiskunud. Väed, mis suundusid pikas kolonnis Ukraina pealinna, on jäänud pidama eeslinnadesse, kohati sunnitud ka kaugemale taganema.