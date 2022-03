Zelenskõi kutsus Putinit üles otsekohe kõnelusi pidama

Vene väed on kandnud suuri kaotusi ja nende edasiliikumine on suures osas seiskunud. Väed, mis suundusid pikas kolonnis Ukraina pealinna, on jäänud pidama Kiievi eeslinnadesse, kohati sunnitud ka taganema.

Ukraina linnu "hävitatakse nende inimeste käsul, kes elavad Euroopas, kaunites Šveitsi linnades ja kellel on teie linnades vara". "Oleks tõesti mõistlik neilt see privileeg ära võtta", ütles riigipea.

"Ma tahan, et kõik kuuleksid mind praegu, eriti Moskvas. On saabunud aeg kohtumiseks, on aeg rääkida," ütles ta videopöördumises. "On kätte jõudnud aeg taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus ja õiglus. Vastasel juhul on Venemaa kaotused sellised, millest taastumiseks kulub mitu põlvkonda."