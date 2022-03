Valgevene diktaator: Putin on täie mõistuse juures

Tema sõnul eksivad need, kes arvavad, et 69-aastane Putin ei ole enam täie mõistuse juures.

"Putin on täiesti vormis, ta on paremas vormis kui kunagi varem... See tähendab – täie mõistuse juures, terve inimene, füüsiliselt terve – ta on sportlane," jutustas Lukašenka. "Nagu siin öeldakse – ta külmetab kõigil meie matustel."