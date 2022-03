Venemaa agressiooni Ukraina kodusõjaks tituleerinud keskerakondlane heidetakse arstide liidust välja

Keskerakonna liige Nikolai Põdramägi võttis neljapäeval sõna Tartu linnavolikogu istungil, kus arutati Võidu silla nimevahetust, ning tituleeris Venemaa agressiooni Ukraina kodusõjaks, kirjutas Tartu Postimees. "Ukraina kodusõda, mis on kestnud juba 8 aastat, jõudnud päris meie lähedale. Meie suur naaber Venemaa on sekkunud Ukraina kodusõtta," kõneles ta. Lisaks ta seadis keskerakondlane kahtluse alla NATO kaitse ja pidas Võidu silla nimevahetuse arutelu russofoobiaks. Kuigi Keskerakond pole meest parteist heitnud, plaanib erialaliit mehe enda seast heita.

Arstide liit teatas pressiteate vahendusel, et nad taunivad sõda õigustavaid seisukohti. "Venemaa sooritab Ukrainas inimsusevastaseid sõjakuritegusid, tappes lapsi ja naisi ning rünnates meditsiiniasutusi. Selle kasvõi kaudselt aktsepteerimine arsti poolt on häbiväärne. Meil kõigil, kes on Ukraina poolt ja agressorist Venemaa vastu, peab olema praegu julgust see selgelt välja öelda," seisab pressiteates. Lisaks märgiti, et Eesti arstide liidu eestseisus on algatanud Nikolai Põdramägi liidust väljaarvamise.

Seni on riigikogulane ning pikalt Tartu keskerakondlasi juhtinud Aadu Must võtnud Põdramäe sõnavõtu osas seisukoha. "Mul on häbi. Häbi Eesti ajaloo ees. Häbi tartlaste ees. Häbi Tartu linnavolikogu ees. Häbi kõigi ja kõige ees, mida austan ja pean kalliks!" teatas Must sotsiaalmeedias.

Veebruari lõpus teatas Keskerakond, et heidab parteist välja sõda õigustanud Jelena Fjodorova. "Ajal, mil hukkuvad süütud inimesed, tuleb meil kõigil mõista oma sõnade tähendust ning hoiduda vaenu külvamisest ja ühiskonna lõhestamisest," seisis toona pressiteates. Siiski kehtivad Põdramäele teised reeglid, sest Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Postimehele, et üksikute liikmete mõtteavaldused erakonda ei sega ning Põdramägi on tark ja kogenud mees.