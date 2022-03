Martin Herem: Venemaa Putin on meie probleem, mitte Ukraina sõjapõgenik

"Me kuulsime aastaid paljude poliitikute ja julgeolekuekspertide suust mõistet „hübriidsõda“. Just see pidi olema kõige tõenäolisem konflikt tulevikus. Kuigi „hübriidsõda“ tähendab sõjaliste ja mittesõjaliste vahendite ühendamist sõjalis-poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, siis üldiselt paljud neid asju koos ei näinud. Tundub, et hübriidsõda peeti võimalikuks vaid ühe riigi, paremal juhul Balti riikide vastu. Viimati kuulsime hübriidsõjast Valgevene poolt korraldatud migratsioonikampaania ajal," kirjutas Herem.

"Täna ei räägi hübriidsõjast enam eriti keegi. Arusaadav – Ukrainas põlevad tankid nagu II maailmasõjas ning pommitamisest räsitud taristu ja elanikkond haarab kogu tähelepanu. Ometigi oleme meie, Lääs, sealhulgas Eesti, haaratud hübriidsõja lahingutesse. Kui info- ja kübersõja elemente oskame veel ära tunda, siis ühte käimasolevat rünnakut mitte päris selgelt vist," märkis Herem.

"Venemaa on ära kasutamas sõjapõgenike elementi. Vene Föderatsiooni (VF) relvajõud ei hoidu tsiviiltaristu ründamisest. Kas seal on Ukraina relvajõudude vastupanu või mitte, suurt vahet pole. Venemaa juhtkonna huvi on panna ukrainlasi lahkuma oma kodudest ja riigist ning Venemaale ei ole oluline kuhu ukrainlased lähevad. Hetkel on terve Euroopa talle vaenulik. Põgenikud ja pagulased on Euroopas väga tundlik teema. Kui Ukraina sõja eskaleerumise esimestel päevadel tundsid Euroopa elanikud ukrainlastele kaasa ning toetasid igati sõjapõgenike liikumist ja asumist oma riikidesse, siis nüüd hakkab vaikselt töötama Putinile kasulik faktor – Euroopa riikide elanike hirm oma heaolu ees," teatas ta.