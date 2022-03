Kohus vahistas mehe, kes ähvardas ametnikku vene propagandakanalite keelamise pärast

Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere ütles, et Boikot kahtlustatakse ametniku ja tema perekonna ähvardamises. „Ähvardus oli oma sisu poolest äärmiselt küüniline ja ohtlik, see oli ka otseselt innustunud sõjast Ukrainast, viidates kannatanu perekonnale kui Putini režiimi sihtmärgile. Inimesed, kes Venemaa vägede sissetungi Ukrainasse õigustavad ja sellele kaasa elavad, tehes seda läbi ähvarduste, peavad arvestama, et politsei reageerib sellele. Peame ohte ära hoidma ning antud juhul puhul pidas ka kohus ohtu piisavalt suureks, et kahtlustatav ühiskonnast mõneks ajaks eemaldada,“ sõnas Alavere.