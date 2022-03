Urmas Sule: piirangute kaotamine võib koroonaviirusega nakatumist noorte seas tõsta

Kuigi koroonaviirusesse nakatunute suhtarv on langenud, ei saa selle alusel põhjapanevaid hinnanguid viiruse levimise kohta, sest testimismeetodit muudeti tänavu viiruse haripunktis. Siiski kinnitas Urmas Sule, et nakkus ei saa lõputult ainult kasvada. “Nakkus ei saa püstloodis minna, mingil hetkel tekib inimeste seas piisavalt immuunsust, et viirus ei saa nii lihtsalt enam nakatada inimesi,” kõneles ta.

Haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv langeb, kuid rahulikus tempos. “Üldhaigestumine on tänavu kõrge olnud nooremate inimeste seas, seega jõudis omikrontüvi eakateni palju hiljem. Seetõttu on loogiline, et haiglaravil olevate inimeste arv langeb palju hiljem,” kõneles Sule. Tema hinnangul väheneb stabiilselt nende inimeste arv, kes koroonaviirusega haiglasse satuvad. Küll aga ei kao ära need patsiendid, kes mingil muul põhjusel vajavad haiglaravi, kuid on ka koroonaviirusega nakatunud.