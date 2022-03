INTERVJUU | Vene ekspert: Hiina hoidub Vene-Ukraina küsimuses poole valikust seni, kuni vähegi võimalik

Kas Hiina keskklass ja uusrikkad võtavad Vene-Ukraina vahelisest meediasõjast osa või on see nende jaoks liiga eksootiline ja kauge teema?

Arvan, et see sõda on nende jaoks eksootiline. Parimal juhul leitakse, et USA tegeleb jälle vee sogamisega. Aga keskmine hiinlane üldiselt suurest poliitikast ei hooli, nad tegelevad pigem kodumaiste probleemidega. Arvan, et suurt koondumist ja tagasisidet pole Hiina ühiskonnalt selles teemas oodata. Mäletan, et omal ajal Hiinas käies ja ekspertidega kohtudes vestlesin ühe sealse Vene-eksperdiga. Rääkisime 2014. aasta tagajärgedest ja sanktsioonidest. “Kas teate, mille poolest hiinlased venelastest erinevad?” küsis ta. “Teie olete närviline, aga väga uhke rahvas. Te olete valmis iseennast põhimõtte pärast kahjustama, aga meie ei loobu kunagi majanduslikest kaalutlustest. Eelkõige mõtleme me pragmaatiliselt ja oleme valmis oma uhkuse alla neelama, et olukora mitte halvendama.” Tundub, et see märkus iseloomustab hästi ka praegust olukorda.