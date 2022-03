OTSEBLOGI | Mariupolist on täna evakueeritud üle 6000 inimese, Venemaa kosmonaudid riietusid Ukraina värvidesse

Yle.fi vahendab, et Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuki teatel on tänasega Kiievi ja Luhanski regioonidesse rajatud humanitaarkoridorid töökorras ja kokku on neist evakueeritud 190 000 tsiviilelanikku. Koridor Mariupolis on aga avatud vaid osaliselt, sest Vene väed ei lase bussidel liikuda.

Venemaa kaitseministeerium teatas ka, et on kasutanud ülehelikiirusega liikuvat raketti. CNN-i allikad on USA ametkondadest saanud väidetavalt sellele ka kinnitust. Kõnealused raketid on äärmiselt raskesti tuvastatavad - neid on raske tabada, sest liiguvad kuni viiekordse helikiirusega, läbides sekundiga kilomeetreid.