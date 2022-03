OTSEBLOGI | Mariupolist on täna evakueeritud üle 4000 inimese, Venemaa kosmonaudid riietusid Ukraina värvidesse

Venemaa kaitseministeerium teatas ka, et on kasutanud hüperhelikiirusel liikuvat raketti. CNN-i allikad on USA ametkondadest saanud väidetavalt sellele ka kinnitust. Kõnealused raketid on äärmiselt raskesti tuvastatavad - neid on raske tabada, sest liiguvad kuni viiekordse helikiirusega, läbides sekundiga kilomeetreid.