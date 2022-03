OTSEBLOGI | Mariupolist evakueeriti laupäeval üle 4000 elaniku, Venemaa kosmonaudid riietusid Ukraina värvidesse

Venemaa kaitseministeerium teatas ka, et on kasutanud hüperhelikiirusel liikuvat raketti. CNN-i allikad on USA ametkondadest saanud väidetavalt sellele ka kinnitust. Kõnealused raketid on äärmiselt raskesti tuvastatavad - neid on raske tabada, sest liiguvad kuni viiekordse helikiirusega, läbides sekundiga kilomeetreid.

Samal ajal on Mõkolajiv suure rünnaku all. Terve laupäeva pommitati linna kuberner Vitalii Kimi sõnul nõnda pidevalt, et õhuhäiret ei jõutud õigeaegselt andagi ja vahel huugaski see kogu aja. Mõkolajivis said ööl vastu laupäeva pihta ka kasarmud, kus 200 Ukraina sõdurit puhkasid. Teada on, et vähemalt 50 neist hukkus ja üle 50 viidi haiglaravile.