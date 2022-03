Politsei palub abi Saaremaal kadunuks jäänud 44-aastase Kaire leidmisel

Naine lahkus kodust halli sõiduautoga Hyundai i20, mille numbrimärk on 022 BXL. Kodust lahkudes oli naisel kaasas mobiiltelefon, aga see on välja lülitatud. Viimane suhtlus lähedastega oli tal 16. märtsi õhtul, pärast seda lähedased naisega kontakti saadud ei ole. Varem Kaire sellisel viisil kodust lahkunud ei ole.