Pussitamises kahtlustatav tagaotsitav peeti Saksamaal kinni

Veebruari alguses sai häirekeskus teate, et Tallinnas Haabersti linnaosas rünnati terariistaga 29-aastast meest.

Alustatud kriminaalmenetluse käigus on uurijad kogunud tänaseks piisavalt tõendeid selle kohta, et kuriteo toimepanemises on alust kahtlustada 25-aastast Ralf-Viljar Väljast. Seni ei õnnestunud politseil teda tabada.