Vene riigitelevisioonis katkes Putini kõne poole lause pealt

Venemaa siseministeeriumi andmetel osales kihutusüritusel üle 200 000 inimese. Suuejoonelise kõnega esines ka president Vladimir Putin , kes kordas taas, et Venemaa "sõjalise erioperatsiooni" peamine eesmärk on Donbassi elanikkonna genotsiidi lõpetamine.

President oli just kiitmas Vene vägede saavutusi Ukrainas ja teatas, et sõjaline operatsioon algas tuntud Vene väejuhi sünnipäeval, kui otselülitus ootamatult katkes ning telerist hakkas kostma hoopis isamaalist muusikat.

Samas võib öelda, et Venemaa riigitelevisioonis on taolised katkestused, eriti keset presidendi kõnet, väga ebatavalised.

Kihutusüritusel osales kümneid tuhandeid inimesi. BBC Moskva korrespondent Will Vernon kirjutab aga, et mitte kõik osalejad ei olnud ilmselt Putini tulihingelised toetajad. Vernoni sõnul ütlesid paljud, et töötavad avalikus sektoris ja et tööandjad olid neile survet avaldanud. Üks Moskva metroos töötav mees rääkis isegi, et tema ja teised töötajad olid sunnitud miitingule tulema.