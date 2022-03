Kultuuriministeerium: Ukraina põgenikel on suur huvi õppida eesti keelt, see saab olema neile tasuta

Hartmani sõnul on eesti keele õppimine siia jõudnud ukrainlastel üks esmaseid soove. "Arvasime, et inimesed jõuavad siia, tahavad majutust, tööle saada, lapsed kooli panna, aga keeleõpe oli ka suht esmasel kohal," ütles Hartman.

Hartman ütles, et ministeerium on pidevas kontaktis Ukraina kodukonna ja organisatsiooni esindajatega, kes suhtlevad põgenikega. "Nad ütlesid, et keeleõpe on põgenike seas väga aktuaalne teema."

Selleks, et ukraina põgenik saaks kohe alustada keeleõppega on olemas e-keeleõppe variandid nagu haridus- ja teadusministeeriumi loodud lehekülg Keeleklikk. Hartmani sõnul on saadaval ka mõned kontakt keeleõppe kursused. "Mure on selles, et kursused avanevad aasta alguses ja esimesed rühmad on juba alustanud," ütles Hartman. Tema sõnul käivad praegu ka arutelud, kuidas prioritiseerida osade inimeste keeleõpet ehk need, kes täidavad olulist töökohta nagu meditsiinitöötajad, päästjad või õpetajad saaksid eelisjärjekorras kursustele.

Praegu on käimas ka protsess, et luua põgenikele n-ö kohanemisprogrammi, mille üks osa oleks ka keeleõpe. "Inimene saab ajutise kaitsega koos ka kirja, et teda oodatakse kohanemisprogrammi, mille osa on ka keeleõpe. Ta saab ennast ise registreerida ja info jõuab nendeni, kes saavad temaga edasi tegeleda. See kõik peaks hakkama automaatselt toimima," selgitas Hartman.

Hartmani sõnul peaks selline süsteem hakkama tööle juuni-juuli paiku.

Praegu võimaldab riik pakkuda 10 000 inimesele tasuta eesti keele õpet. Hartmani sõnul taotletakse ka üheksa miljonit eurot lisaraha, et pakkuda kõikidele ukraina põgenikele baastasemel tasuta keeleõpet. "See on ka riigi huvides, et inimesed kohaneksid ja selle osa on keele osakmine. Arvestades olukorda, siis ei oleks mõistlik tekitada neile maksumäära ja nõuda raha keeleõppe eest," ütles Hartman.