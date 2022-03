FOTOD | Lvivi keskväljakule koondati 109 tühja lapsevankrit, mälestamaks Venemaa poolt mõrvatud Ukraina lapsi

"22 sõjapäeva jooksul on Venemaa väed julmalt mõrvanud 109 Ukraina last. 109 last on nüüdseks inglid, kaitsmas Ukraina taevast lääneriikide otsustava sekkumise asemel. Sellest arvust on puudu inimkaotused Mariupolis, mis on jätkuvalt püsiva tule all. Ukraina vaenlase käe läbi on hukkunute arv iga päevaga kerkimas," teatasid ürituse korraldajad.