Putin esines Moskva staadionil kihutusüritusel: meie eesmärk on päästa inimesi genotsiidist

Oma esinemises ütles Putin, et „ Venemaa sõjalise erioperatsiooni Ukrainas peamine eesmärk on Donbassi elanikkonna genotsiidi lõpetamine". „Nimelt päästa inimesi nendest kannatustest, sellest genotsiidist on meie Donbassis ja Ukrainas alustatud sõjalise operatsiooni alus, peamine põhjus ja ajendav motiiv. Nimelt selles on eesmärk,” lausus Putin.