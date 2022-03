VIDEO | Välisministeeriumi asekantsler: praegu on vähemalt 200 eestlast Ukrainas

Asekantsler Erki Kodar selgitas, et Ukrainas on teadaolevalt 200 Eesti numbrit andmerändluses, seega tõenäoliselt on eestlasi seal isegi rohkem. Kodar soovitas sealviibivatel eestlastel kindlasti anda välisministeeriumile endast teada ning kui nad eelistavad lahkuda, soovib ministeerium ka nende kontaktandmeid. Sedasi saab kõige operatiivsemalt vahendada infot. Küll aga on võimalus abi pakkuda praegu ülimalt piiratud.