ERISAADE | Kes elavad Repinski kulul? Jüri Ratas on Keskerakonna ja riigikogu juht, klaarigu see asi ära!

Eesti Ekspress on sel nädalal avaldanud järjest uusi vapustavaid teateid keskerakondlasest riigikogu liikme Martin Repisnki poolt maksumaksjatele esitatud kuluarvete kohta. Küll tangib mees mõnetunniste vahedega suuri kütusekoguseid, küll üüris Lasnamäel korteri, kus uksekellale vastab tundmata isik. Delfi „Erisaate“ stuudios on need lood teinud ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Joosep Tiks, kes räägivad nii oma uurimistöö detailidest, kui analüüsivad, miks sellised asjad meie kõigi silme all ülepeakaela võimalikud on. Kes peaks korra majja lööma, küsib saatejuht Raimo Poom.

Eesti Ekspressi ajakirjanikud kirjeldasid kõigepealt kahe põhjaliku Martin Repisnki kuludest pajatava loo sündimist. Urmas Jaagant alustas kütusearvetest, mille on riigikogu rahva maksurahaga mehele kinni maksnud.

„See on huvitav lugu. Inimene on suurtes kogustes kulutanud kütust, et sõita enda sõnul Ida-Virumaa ja Tallinna vahet. Mõnes mõttes pole selles imelikku, sest saadikud peavadki ringi käima. Kuid need kütuse kogused on ikka väga suured. Sealt jääb mulje, et on üritatud asju ikkagi peita või igal juhul on need asjad segased. Kilomeetreid võib inimene palju läbi sõita, kuid see võtab aega. See aeg, mida seal on kulutatud, ei klapi kulutatud kütuse kogustega,“ rääkis Jaagant.

Ta tõi välja näiteid. „Kõige lihtsam näide, mida ka loos välja tõin, on see, et mõnel juhul on kaks tankimist toimunud mõne tunnise vahega, kuid on füüsiliselt võimatu, et sama auto paak oleks tühjaks sõidetud. Repinski väidab, et tal on autosid mitu ja mõnikord on sõbrad teda sõidutanud, kelle auto paaki on täidetud. Sealt võivad mõned asjad tõsi olla, aga jätab mulje, et tal on jube palju sehkendamist nende asjadega,“ märkis ta.