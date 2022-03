VIDEO | Brigaadikindral: mida rohkem Venemaa end kulutab, seda varem on nad sunnitud rünnakust loobuma

Ukraina vasturünnakute kohta märkis Karus, et kuna Vene väed on staatiliseks jäänud, annab see võimaluse mõjutada nende üksusi kaugtulega. "Praegu me pole siiski näinud, et Ukraina oleks saanud reserve vabaks, et korraldada suurt vasturünnakut," nentis ta. Aktiivsemat tegevust võib Karuse hinnangul tuleval nädalal näha.