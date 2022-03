BLOGI | Karus: Venemaa rünnakud Ukraina tsiviilelanikkonna vastu lähiajal ilmselt intensiivistuvad

Karus ütles, et otsustavaid rünnakud Kiievi idapoolsete linnaosade poole ei toimunud, Harkivit rünnatakse kaugtulega. Ta lisas, et väidetavalt on Vene üksus Harkivis kandnud suuri kaotusi, ühtlasi on röövitud järjekordne Ukraina linnapea. "Selline tegevus jätkub ilmselt edaspidi," sõnas ta.

Vaatamata Venemaa suurtele kaotustele, on selge, et agressioon jätkub, nentis Karus ja lisas, et Venemaa on valmis tegema kõike selleks, et läbirääkimistel võimalikult head positsioonid kätte võidelda. "Mingeid märke de-eskalatsiooni suunas ei ole." Rünnakud suurenevad ja intensiivistuvad tsiviilelanikkonna vastu, sõnas Karus.