Tänane sõjakaart on pea sarnane kolme eelneva päevaga, ent siiski muutusi on. Lahingtegevus on olnud aktiivne Izjumi juures; sama ka Kiievi eeslinnades Butšas, Hostomelis ja Irpenis. On teateid ka rindejoone nihutamisest urkainalste poolt – Mõkolajivi juures on venelastest okupante veidi tagasi lükatud. Jälgi tänaseid päevasündmusi Delfi otseblogist!