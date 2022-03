OTSEBLOGI | Hiina presidendi sõnul ei ole konflikt kellegi huvides. Kiievis on sõja käigus hukkunud 60 tsiviilisikut

Foto: Aris Messinis / AFP

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on Kiievis hukkunud 222 inimest, kellest 60 on tsiviilisikud. Hukkunute hulgas on ka neli last, teatas Kiievi esimene aselinnapea Mõkola Povoroznõk pressikonverentsil.