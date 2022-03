BLOGI | Biden kirjeldas Pekingile Venemaa aitamise tagajärgi. Mariupoli linnapea teatel on okupandid jõudnud kesklinna

„Seoses sellega, et okupandid on oluliselt ammendanud inimressursid (pöördumatud ja sanitaarkaotused, mille on tekitanud Ukraina relavajõud, enesevigastamise juhtumid eesmärgiga lahingutes osalemisest kõrvale hoida ning psühholoogilised kaotused) on Vene Föderatsiooni relvajõudude väejuhatus sunnitud isikkoosseisu komplekteerimisel kasutusele võtma äärmuslikud meetmed. Viiakse läbi varjatud mobilisatsiooni, meelitatakse niinimetatud „vabatahtlikke”, ajateenijaid ja kursante ning Süüria Araabia Vabariigi palgasõdureid,” teatas Ukraina kindralstaap.