Tšehhi peaminister: ELi liikmed peaksid rahaliselt toetama neid riike, kuhu on jõudnud enim Ukraina sõjapõgenikke

Tšehhi peaminister Petr Fiala (Kodanike Demokraatlik Partei) märkis pärast Ukraina visiiti toimunud pressikonverentsil, et see piir hakkab Tšehhil ette tulema, kus nad saavad veel põgenikke suuremate muredeta vastu võtta, vahendas uudisteagentuur ČTK. Varem on Tšehhi pidanud maksimaalseks põgenike arvuks kaht protsenti riigi elanikkonnast mis tähendaks 200 000 inimest.

Fiala rõhutas, et Tšehhi riik peab leidma viise, et lihtsustada põgenike vastuvõttu. Ta viitas tulevastele seadusmuudatustele, mis puudutavad viisade väljastamist, siseriiklikku turvalisust, haridust ja põgenike võimalust töötada. Lisaks on riik valmistamas ette toetusmeedet kohalikele omavalitsustele, et põgenikele oleks võimalik pakkuda elukohti.

Fiala ütles: "See põgenikelaine on võrreldamatu varasematega. Ometi saab Tšehhi hakkama, saame hakkama ka suurte inimhulkadega, kuid selleks on vaja rahalist tuge. Me ei taha, et Euroopa Liit kehtestaks kvoodid põgenikele, ent oleks tarvis finantsilist solidaarsust teiste liikmesriikidega, kes pole nii palju põgenikke vastu võtnud." Fiala väitel on Euroopa Liidu liikmesriigid näidanud üles valmidust toetada rahaliselt neid riike, kes enim Ukraina põgenikke abistavad.