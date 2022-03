Alar Karis Moldovas: poliitilistes ringkondades on ärevus, sellepärast pole nad ka sanktsioonidega ühinenud

Moldova orientatsioon lääne ja ida vahel on olnud muutlik, ent Karise sõnul võib loota, et püsitakse Euroopa kursil. 2020. aastal sai ligi kolme miljoni elanikuga riigi presidendiks seni ametis olnud kremlimeelse Igor Dodini asemel Euroopa-meelne Maia Sandu. Aasta hiljem saavutas Sandu partei ka enamuse parlamendis.

"Praegune seis on küll selline, et koosseis alates presidendist, parlamendist ja valitsusest on Euroopa ja Euroopa Liidu suunalises paadis, sest rahvas on nüüd seda meelt," lausus president. "Tuleb ainult loota, et reformid õnnestuks ja et nende tempo oleks piisav," lisas ta. Karis selgitas, et keskkond seda ei praegu ei soodusta, sest sõda Ukrainas, koroonaviirus ja eelmiste valitsuste taak takistavad.