Ukraina ametnik: Vene okupandid tulistavad massiliselt rahulikke elanikke, röövivad ja vägistavad

Arestovõtš tuletas meelde juhtumit Tšernigivis, kui okupandid tulistasid leivajärjekorras seisnud inimesi. „Tšernigiv on üks neist linnadest, mis on pideva tule all tsiviilobjektide pihta. ... Aga on märksa kahetsusväärsemaid juhtumeid,” ütles Arestovõtš, vahendab UNIAN