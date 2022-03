Mihhail Kõlvart kohtus Lvivi visiidil sealse linnapea Andri Sadovõiga

Linnapead arutasid kohtumisel Lvivi ja Eestisse ümberasustatud inimeste vastuvõtmise kogemusi.

Lviv on vastu võtnud umbes 200 000 sunniviisiliselt ümberasustatud ukrainlast. Majutuseks on kohandatud peaaegu kõik koolid, teatrid, kirikud ja spordisaalid. Kõlvart ütles kohtumisel, et tahab näha, kuidas selline majutamine välja näeb. "Tean, et kõik on väga hästi korraldatud," märkis ta.

"Põgenike majutamine on meie jaoks suur katsumus, kuid oleme alati valmis Ukrainat toetama. Meie inimesed on väga osavõtlikud ja valmis igati aitama, vabatahtlikke on palju. Sellele tuleb läheneda süsteemselt, ette valmistada sotsiaalteenused, haridussüsteem," rääkis Kõlvart kohtumisel.

Eestisse on saabunud üle 20 000 põgeniku. Kõlvart rääkis kohtumisel veel, et Eesti ülesanne on olla põgenikega seotult valmis kõigeks. Tema sõnul ei ole põgenike arvuga seotud ebarealistlikke stsenaariume.