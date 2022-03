VÄRSKE KAART | 17. märtsil jätkavad paigalseisvad Venemaa väed Ukraina linna elurajoonide pommitamisega

Tänane hommik tõi ühe hea uudise: Vene õhulöögis hävinud Mariupoli draamateatri varjend pidas vastu ja olnud inimesed rusude all jäid ellu. Mariupoli on aga endiselt piiramisrõngas ja linnas pole ei vett ega kütet. Humanitaarkatastroofi äärel on ka Tšernigivi linn. Vene väed, kes pole juba mitu päeva maismaal edasi liikunud, jätkavad raketi- ja pommilöökide andmist Ukraina linnadele. Pommitatakse infrastruktuuri ja tihedalt asustatud piirkondadi. Sõjakaart on pea kolmandat päeva sarnane.